Машины покрылись сосульками: кадры гигантской пробки под Ростовом

Корреспондент "Известий" Виктор Синеок провел ночь в гигантской пробке, образовавшейся на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области вместе с другими застрявшими водителями. Судя по кадрам с места, движение на участке трассы все еще парализовано из-за последствий аномального для конца марта снегопада.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, после ночи в пробке машины оказались облеплены снегом и сосульками. Обстановка прежняя, автомобили стоят в гигантской пробке в сторону Москвы.

Ночью на трассе убрали часть ограждения, чтобы водители могли развернуться обратно в направлении Ростова-на-Дону.

На трассе заметили несколько автобусов, которые, судя по всему, предназначены для эвакуации людей.