Турецкая оборонная компания планирует открыть новое предприятие в зоне бедствия

Одна из ведущих оборонных компаний Турции - национальная аэрокосмическая компания TUSAŞ планирует открыть в юго-восточной провинции Кахраманмараш новое предприятие, что обеспечит регион 250 рабочими местами.

Об этом сообщил глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Исмаил Демир в эфире местного телеканала, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Объем инвестиций в предприятие на первом этапе составит 1 млрд турецких лир.

Демир отметил, что в TUSAŞ нацелены на вклад в восстановление провинции, на территории которой распологались эпицентры двух разрушительных февральских землетрясений, унесших жизни более 50 тыс. сограждан.

По его словам, новое оборонное предприятие придаст импульс экономике региона, повысит занятость. "Проект TUSAŞ - лишь первый шаг. Мы планируем привлечь другие компании к реализации схожих проектов в зоне бедствия. Наша цель - в максимально сжатые сроки оживить регион", - подчеркнул он.

По словам Демира, на сегодняшний день приоритетом для TUSAŞ является производство авиационной техники и запчастей, а новое предприятие позволит распределить производственную нагрузку на разные регионы Турции. "Предприятие начнет производство в течение шести месяцев после определения места", - пояснил он.

На первом этапе, как отметил Демир, TUSAŞ представит 250 рабочих мест, но эта цифра к концу года может быть доведена до 500-600.