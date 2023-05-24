Дания хочет стать крупным экспортером зеленой энергетики

Датский парламент (Фолькетинг) согласовал условия владения и эксплуатации трубопроводов для транспортировки водорода от станций Power-to-X к потребителям как внутри страны, так и за рубежом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, государственные компании Energinet, контролирующая энергетическую инфраструктуру, и энергоснабжающая Evida будут владеть трубопроводами и применять свой опыт в использовании существующей газовой инфраструктуры.

В правительстве скандинавского королевства называют данное соглашение важной вехой в усилиях Дании по созданию сектора водородной отрасли и позиционированию страны как европейского центра экологически чистой энергии.

Соглашение также дает право частным лицам владеть и эксплуатировать некоторые водородные трубопроводы. По словам министра климата, энергетики и коммунальных услуг Ларса Аагаарда, у Дании есть амбициозные планы по расширению оффшорной ветроэнергетики, способной генерировать значительное количество зеленой электроэнергии для производства водорода и зеленого топлива.

"Эти возобновляемые альтернативы могут заменить ископаемое топливо в Дании и быть экспортированы для использования в промышленности Германии", - заявил Аагаард.

Соглашение следует за другими инициативами правительства Дании, которое, помимо прочего, уже выделило 1,25 млрд датских крон (181 млн долларов США) на запуск производства зеленого водорода в стране.

Согласно официальной информации, правительство планирует представить предложение по дальнейшему финансированию водородной инфраструктуры в конце этого года.

Дания получает 40 проц. потребляемой электроэнергии за счет энергии ветра. В связи с крупными инвестициями государства страна стала одним из пионеров в области производства ветряных и морских электростанций. Однако водород является важной частью будущих планов Дании по сокращению выбросов парниковых газов на 70 проц. от уровня 1990 года. Этих целей страна намеревается достичь уже в 2030 году.

Для получения большего количества энергии несколько лет тому назад датское правительство также одобрило планы по строительству искусственных островов в Северном море и их использования в качестве центра получения зеленой энергии. Первый искусственный остров будет расположен в 80 километрах от западного побережья Дании и первоначально будет иметь площадь в 120 тыс. квадратных метров. Точная стоимость проекта не раскрывается, но даже первичные расчеты позволяют сказать, что он должен стать крупнейшим и самым дорогим проектом в истории Дании. Ожидается, что лишь первая фаза проекта будет стоить около 210 млрд датских крон (более 28,1 млрд евро).

Эксперты ожидают, что новый центр по производству зеленой энергии начнет работать уже к 2033 году. Расположенные здесь ветряные турбины будут иметь мощность не менее 3 гигаватт с планами увеличения производства до 10 гигаватт в последующие годы. Полученная от турбин энергия также будет использоваться для производства водорода.