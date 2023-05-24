В МВФ рассказали о будущем мировой экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева не считает, что мировая экономика столкнется с масштабным процессом дедолларизации. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, история дедолларизации происходила некоторое время, а в текущий момент доля доллара в мировых валютных резервах понемногу снижается. Если раньше она составляла 70% резервов, то сейчас сократилась до 60%.

"Однако мы не ожидаем быстрого изменения резервов", - заявила Георгиева.

Таким образом она ответила на вопрос модератора сессии на Катарском экономическом форуме о перспективах вытеснения американской валюты из международных резервов и внешней торговли.