Карл III и Камилла намерены провести вторую коронацию

Король Карл III и королева Камилла были коронованы 6 мая, но королевская чета намерена провести вторую церемонию в Шотландии в июле. Об этом пишет Express, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Вторая коронация короля Карла III и королевы Камиллы состоится, несмотря на продолжающуюся финансовую нестабильность в свете нынешнего повышения стоимости жизни", - пишет Express.

Карл III и Камилла будут коронованы на специальной церемонии и будут представлены к почетным званиям Шотландии. Планируется, что это событие произойдет в первую неделю июля.

Организация Historic Environment Scotland разослала тысячам своих членов электронное письмо с предупреждением о том, что 5 июля Эдинбургский замок будет закрыт для посещения в связи с "ожидаемыми церемониальными мероприятиями".

Помимо этого отмечалось, что Тронный зал в замке, где хранятся самые старые в мире королевские драгоценности, будет закрыт с 4 по 6 июля. Также Букингемский дворец сообщил, что 4 июля король будет находиться в Эдинбурге и проведет садовую вечеринку во дворце Холирудхаус.

Операция "Золотой шар", кодовое название всех празднеств по случаю коронации, в общей сложности оценивается в £100 млн. Предполагается, что большая часть этой суммы была потрачена на обеспечение безопасности в этот день.