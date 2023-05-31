Ученые нашли в России новый ценный минерал

На территории Нижнего Тагила обнаружили редчайший (и прежде не встречавшийся в России) ценный минерал. Причем, по словам ученых, нашли его, можно сказать, случайно, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

- Работал с образцами и увидел непохожий на другие. Поскольку визуально диагностировать его не удалось, снял рентгенограмму. Она определила образец как агардит-(Y). После уточнения состава на электронном микроскопе, я пришел к выводу, что это медно-иттриевый минерал, который состоит из иттрия, меди, фосфора и воды, - рассказал автор открытия, доцент кафедры минералогии, петрографии и геохимии Уральского горного университета Сергей Суставов.

Чтобы проверить свои догадки, уральский ученый обратился к известному минералогу, профессору МГУ и члену-корреспонденту Академии наук Игорю Пекову. Тот подтвердил: минерал, найденный на Меднорудянском малахитовом месторождении, это - петерсит иттрия. Прежде он встречался только в Америке и Японии, в России же его обнаружили впервые.

- Находка представляет собой редкое сочетание химических элементов, которые в природе вместе практически не встречаются. Подлинность открытия доцента УГГУ подтвердили в Академии наук, в университетах Санкт-Петербурга и Москвы, - сообщает пресс-служба уральского вуза.

Там подчеркнули: этот ценный редкоземельный металл широко применяется при производстве стекла и керамики - он придает конечному изделию термостойкость, ударопрочность и устойчивость к расширению.