ВОЗ сделала заявление о ПЦР-тестах

ПЦР-тестирование на крупных мероприятиях все еще полезно, несмотря на отсутствие крупных вспышек ковида. Об этом заявила ТАСС в среду официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович, передает Day.Az.

"Здесь мы опираемся на национальные органы и, конечно, скажем так, вреда от этого нет, только польза", - сказала она, отвечая на вопрос, нужно ли в России продолжать практику ПЦР-тестирования для участников крупных мероприятий. "Потому что вирус постоянно меняется, мы это знаем, - пояснила она. - Сейчас нет больших вспышек, но это не значит, что их не может быть".

Представитель ВОЗ также отметила, что проведение ПЦР-тестирований - "решение национальных органов, которые хорошо могут оценивать риски", а рекомендаций от международных экспертов в этом вопросе нет. "Так что я полностью поддерживаю национальные органы, которые имеют хороший взгляд, могут хорошо оценить, какие есть риски, - сказала Вуйнович. - Риски надо предупреждать, а не лечить".