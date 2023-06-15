Задержан зампред Республиканской партии Армении

Правоохранительные органы в четверг задержали заместителя председателя Республиканской партии Армении, экс-министра образования и науки Армена Ашотяна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию подтвердил коллега по партии, бывший вице-спикер Эдуард Шармазанов.

Ашотян доставлен в Следственный комитет.

О причинах задержания не сообщается. Ситуацию пока не прокомментировали и правоохранители.

Предположительно, речь идет об уголовном деле, возбужденном в конце прошлого года. Тогда против Армена Ашотяна и бывшего ректора Ереванского медицинского университета им. М. Гераци Микаэла Нариманяна было возбуждено уголовное дело по обвинению в хищении имущества, принадлежащего вузу на сумму почти $100 тыс. Им инкриминируют приобретение по завышенным ценам (с последующими "откатами") коттеджей гостиничного комплекса "Цовасар". В отношении политика тогда была избрана подписка о невыезде.