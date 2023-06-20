Против зампреда Республиканской партии Армении завели новое дело

Возбуждено новое уголовное дело против заместителя председателя Республиканской партии Армении, бывшего министра образования Армена Ашотяна и его партийных коллег.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в информации пресс-службы Следственного комитета Армении.

Уголовное дело возбуждено по признакам злоупотребления должностными полномочиями по предварительному сговору, а также незаконной предпринимательской деятельности.

Напомним, что 16 июня Ашотян был арестован на 2 месяца.

Ашотяну предъявлено обвинение в злоупотреблении властью и отмывании денег при закупках для медицинского вуза в период работы на должности министра образования.

Отметим, что председателем Республиканской партии Армении является бывший экс-президент страны Серж Саргсян.

Ранее мы писали о том, что зампреду оппозиционной Республиканской партии Армении мстят.