Против зампреда Республиканской партии Армении завели новое дело
Возбуждено новое уголовное дело против заместителя председателя Республиканской партии Армении, бывшего министра образования Армена Ашотяна и его партийных коллег.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в информации пресс-службы Следственного комитета Армении.
Уголовное дело возбуждено по признакам злоупотребления должностными полномочиями по предварительному сговору, а также незаконной предпринимательской деятельности.
Напомним, что 16 июня Ашотян был арестован на 2 месяца.
Ашотяну предъявлено обвинение в злоупотреблении властью и отмывании денег при закупках для медицинского вуза в период работы на должности министра образования.
Отметим, что председателем Республиканской партии Армении является бывший экс-президент страны Серж Саргсян.
Ранее мы писали о том, что зампреду оппозиционной Республиканской партии Армении мстят.
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