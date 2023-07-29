https://news.day.az/world/1585233.html Задержаны бывший посол Армении в Израиле и его сын
Задержаны бывший посол Армении в Израиле и его сын
Задержаны бывший посол Армении в Израиле Армен Смбатян и его сын Сергей Смбатян.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в генпрокуратуре Армении.
Сообщается, что они задержаны по подозрению в мошенничестве. Отмечено, что государству был нанесен имущественный ущерб в размере 966 млн драмов ($2,5млн).
Отметим, Сергей Смбатян - главный дирижёр Государственного симфонического оркестра Армении.
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