Задержаны бывший посол Армении в Израиле и его сын

Задержаны бывший посол Армении в Израиле Армен Смбатян и его сын Сергей Смбатян.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в генпрокуратуре Армении.

Сообщается, что они задержаны по подозрению в мошенничестве. Отмечено, что государству был нанесен имущественный ущерб в размере 966 млн драмов ($2,5млн).

Отметим, Сергей Смбатян - главный дирижёр Государственного симфонического оркестра Армении.