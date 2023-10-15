Школы Израиля перевели на дистанционное обучение

Министерство образования Израиля перевело учебные заведения на дистанционный режим работы. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Times of Israel.

Как пишет издание, школы будут работать в дистанционном формате, который применялся ранее во время пандемии COVID-19. При этом некоторые учебные заведения сохраняют право проводить занятия в очном формате, но по согласованию с министерством образования, а также с учетом ситуации в сфере безопасности.

Как отмечается в материале, пока неизвестно, как долго будет действовать дистанционный формат обучения.

Издание также подчеркивает, что система образования Израиля испытывает сложности: многие семьи, эвакуированные из прилегающих к сектору Газа районов, не имеют компьютеров, поэтому пока не могут подключиться к режиму дистанционного образования.