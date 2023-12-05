Какие темы Путин намерен обсудить с главами ОАЭ, Ирана и Саудовской Аравии?

Президент России Владимир Путин намерен обсудить нюансы вступления в БРИКС Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии с главами этих стран, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"И Эмираты, и Саудовская Аравия, и Иран получили приглашение стать членами БРИКС с 2024 года. А в этом году в этом объединении председательствует, как известно, Россия. И предстоит вполне логично обсудить вопрос о том, как обеспечить плавное подключение этих трех стран ко всем сферам деятельности БРИКС", - объяснил Ушаков журналистам.

По его словам, другими темами встреч станут развитие и укрепление связей между Россией и указанными странами, а также ситуация с обострением палестино-израильского конфликта.

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