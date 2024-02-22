Эстония обрела новые острова, но ее общая площадь сократилась

В результате недавнего картографирования выяснилось, что количество эстонских островов в Балтийском море увеличилось на 95, но общая площадь страны уменьшилась, передат Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Если с 2012 года считалось, что площадь Эстонии составляет 45 339 квадратных километров, то новые топографические данные, полученные посредством съемок и измерений, включая проведенную в 2020 году аэрофотосъемку и лазерное сканирование, говорят о том, что она уменьшилась на четыре квадратных километра до 45 335 км", - сообщил в четверг новостной портал ERR.ee.

Площадь уменьшилась из-за изменения береговой линии Балтийского моря. Она, по словам экспертов, меняется постоянно. В ходе картографирования также выяснилось, что количество морских островов в территориальных водах Эстонии увеличилось с 2222 до 2317.

Данные получены на основании исследований, которые каждые восемь лет проводят специалисты Земельного департамента.

Новые официальные цифры теперь будут внесены в различные справочники и другие источники.

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