Польские фермеры устроили марш на столицу

Фермеры, недовольные недостаточными действиями польского правительства вокруг ситуации с зерновым экспортом Украины, устроили "звездный марш" на Варшаву и парализовали движение в центре польской столицы. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал Polsat.

По сообщениям телеканала, около 14.00 по GMT, польские аграрии начали движение к зданиям сейма и канцелярии премьер-министра Дональда Туска от здания Дворца науки и культуры. При этом сбор к месту проведении акции начался еще утром - фермеры приезжали на тракторах, а также начали запускать петарды и дымовые шашки.

В руках участники акции протеста несли плакаты и транспаранты с требованиями запретить ввоз в Польшу агропродукции с Украины. Другие фермеры, предположительно прибывшие из Вроцлава, везли на акции макет танка M1 Abrams, сделанный из сена.

Среди других требований фермеров - отказ от экологического плана ЕС по достижению к 2050 г. нулевых углеродных выбросов в атмосферу.

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