Мощный взрыв в Тбилиси

Мощный взрыв прогремел поздно ночью в многоквартирном жилом доме на улице Самтредиа в Тбилиси рядом с Expo Georgia, сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал "Рустави 2".

Взрыв произошел в банкетном зале на первом этаже. В последнее время там проходил ремонт, объект не функционировал. По предварительной информации, причиной стала утечка газа.

Хлопок был настолько мощным, что взрывной волной выбило окна в соседних квартирах, остановленных рядом автомобилях и коммерческих объектах.

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