В Китае обеспокоились американской инициативой

Расширение сотрудничества в рамках AUKUS (трехсторонний военный альянс Австралии, Великобритании и США) не соответствует тенденциям времени и идет вразрез с интересами региона. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя высказывание главы МИД Новой Зеландии Уинстона Питерса о том, что участие Веллингтона в партнерстве AUKUS не станет помехой в его отношениях с Пекином, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Что касается так называемого трехстороннего партнерства в области безопасности между США, Великобританией и Австралией, то нынешний акцент на построении блокового противостояния и сколачивания узких эксклюзивных кругов идет вразрез с тенденцией времени и не соответствует общим устремлениям стран региона", - отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Он также выразил надежду, что Новая Зеландия "продолжит сотрудничать с Китаем в целях дальнейшего углубления взаимовыгодного сотрудничества, надлежащего разрешения разногласий и содействия долгосрочному здоровому и стабильному развитию двухсторонних отношений.

Ранее сообщалось, что Новая Зеландия обсуждает пути присоединения к военному альянсу AUKUS, однако в связи со своим безъядерным статусом намерена принимать участие только во втором компоненте партнерства, не связанном с ядерными технологиями. Китай считает, что расширение сотрудничества в рамках военного блока Австралии, Великобритании и США несет угрозы региональным миру и стабильности, а также увеличивает риск распространения ядерного оружия.

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