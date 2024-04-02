Байден и Кисида договорятся о ремонте в Японии боевых кораблей США

Вашингтон и Токио договорятся о ремонте и обслуживании на верфях в Японии боевых кораблей американских ВМС. Согласно сведениям газеты Nikkei, соответствующее соглашение будет оформлено в ходе предстоящей 10 апреля встречи в Вашингтоне президента США Джо Байдена и японского премьер-министра Фумио Кисиды, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден договорятся об этом во время своей встречи 10 апреля", - сообщает газета.

В настоящее время боевые корабли американских ВМС для ремонта отправляются на верфи на территории Соединенных Штатов. В Японии обслуживаются только вспомогательные и транспортные суда. Это увеличивает логистические проблемы и затраты, снижает готовность и мобильность американских сил в Восточной Азии. Токио, со своей стороны, приветствует договоренность о ремонте американских кораблей, поскольку это увеличит доходы местного судостроения.

В Японии базируется 7-й флот США, в зону ответственности которого входит западная часть Тихого и восточная часть Индийского океанов. Его главный опорный пункт - база Йокосука, расположенная у входа в Токийский залив. 7-й флот - крупнейший в ВМС США, в него входит, в частности, ударная группа надводных и подводных кораблей во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan.

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