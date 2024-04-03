США опасаются вовлечения в конфликт в Украине в случае...

США опасаются, что западные страны могут быть вовлечены в конфликт на Украине, если Россия нанесет удар по французским военным при нахождении их в зоне боевых действий. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванного американского чиновника, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, администрация президента США Джо Байдена обеспокоена, что ВС РФ могут нанести удар по французским войскам в случае их отправки в зону СВО, что приведет к вовлечению в конфликт Франции и других стран Запада. Возможное присутствие западного военного и гражданского персонала на Украине стало предметом дискуссий среди союзников по НАТО, в частности, вопрос коллективной реакции участников альянса в случае гибели персонала, отмечает издание.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам посвященной Украине конференции в Париже не стал однозначно исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону проведения специальной военной операции. Глава СВР Сергей Нарышкин 19 марта заявил, что Франция уже готовит воинский контингент для отправки на Украину, на начальном этапе он составит около 2 тыс. человек. По его словам, французские военные неофициально уже присутствуют на Украине, среди них есть погибшие и раненые.

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