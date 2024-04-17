В ходе акции в Тбилиси задержаны 11 человек, ранен полицейский

В Тбилиси в ходе акции против законопроекта об иностранных агентах правоохранительные органы задержали 11 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Министерство внутренних дел страны.

"В Тбилиси полиция задержала 11 человек на акции протеста против законопроекта законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что митингующие вступили в физическое противостояние с полицией. Они стали забрасывать стражей порядка камнями, бутылками и другими предметами. В ходе митинга при потасовке пострадал один сотрудник полиции, который доставлен в больницу. Также поврежден автомобиль, принадлежащий МВД.

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