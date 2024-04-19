Потомок Наполеона потребовал избавить Францию от диктата

Потомок Наполеона Бонапарта Иоахим Мюрат потребовал избавить Париж от диктата Еврокомиссии (ЕК) и обеспечить суверенитет Франции в Европе.

Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в X (ранее Twitter).

"Деспотизм Еврокомиссии несовместим с выживанием Франции, - отметил он. - Постоянное принесение в жертву суверенитета ради европейского строительства разрушает Францию, отдавая ее в руки технократов, не имеющих никакой легитимности".

По его мнению, "если это развитие не остановить, то Франция может оказаться вовлеченной в конфликт с Россией, что имело бы необозримые последствия в условиях существования ядерного оружия".

Он также выступил против "роста внешнего долга Франции и подписания в составе Европы кабальных договоров о свободной торговле".

В связи с этим Мюрат заявил о своем решении выдвинуть кандидатуру на выборы в Европарламент от партии "Мы - народ", которая ставит своей целью "восстановление Европы наций".

50-летний политик является потомком маршала Франции Иоахима Мюрата (1767-1815), женатого на сестре императора Наполеона I (1769-1821) Каролине Бонапарт (1782-1839). Он приходится императору правнучатым племянником. Избрав военную карьеру, он окончил Военную школу Сен-Сир, служил в десантных войсках. Находился в составе французского контингента в Косово. Полковник резерва, затем он работал советником в министерстве внешней торговли (2013-2018).

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