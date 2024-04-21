Эксперты считают, что Иран стоит на пороге создания ядерного оружия

Иран стоит на пороге создания ядерного оружия, это может занять несколько недель.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом германской газете Bild сказали опрошенные эксперты.

"Иран вплотную приблизился к возможности производить атомное оружие. Мы здесь говорим о периоде в несколько недель", - заявил изданию директор Центра продвинутой безопасности, стратегических и интеграционных исследований при Университете Бонна Ульрих Шли. По его мнению, об этом говорит, в частности, и то, что Иран ранее решился предпринять масштабную атаку на Израиль, запустив в его сторону беспилотники и ракеты. Тем самым Тегеран показал, что после возможного ответа Израиля у него "есть все варианты и возможности" либо для еще одного нападения, не исключено, что с применением ядерного оружия, либо для использования атомной бомбы в целях устрашения, считает исследователь.

Эксперт по Ирану Сима Шайн из израильского Института по изучению национальной безопасности заявила Bild, что "в течение недели Иран может иметь достаточно урана для производства атомной бомбы". По ее мнению, известие об этом приведет к гонке вооружений в регионе.

Газета The Washington Post писала о том, что Иран как никогда близок к созданию ядерного оружия. Издание ссылалось на чиновников и конфиденциальные документы.

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