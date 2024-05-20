Финляндия и Великобритания подпишут декларацию о стратегическом партнерстве

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в ходе своего визита в Лондон подпишет с британским коллегой Дэвидом Кэмероном декларацию о стратегическом партнерстве между Финляндией и Великобританией.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает финский МИД.

"Стратегическое партнерство укрепит широкое сотрудничество Финляндии и Великобритании, основанное на общих интересах и ценностях. Для нас важно активизировать сотрудничество [не только] в области безопасности и обороны, но и в других сферах", - приводятся слова Валтонен в сообщении ведомства.

В нем подчеркивается, что Великобритания является важным и близким партнером Финляндии. Дальнейшее сотрудничество должно способствовать углублению и развитию многосекторного сотрудничества между двумя странами в таких областях, как экономика, миграция, безопасность и оборона, энергетика, окружающая среда и климат, наука и образование, инновации и технологии.

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