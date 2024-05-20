Эрдоган заявил, что Турции необходима гражданская конституция

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости подготовки и принятия гражданской конституции республики взамен действующей после военного переворота 1980 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С нынешней конституцией Турция не может двигаться [вперед], ей необходима новая. Принятием нового основного закона турецкая демократия должна покончить с традицией переворотов. Верю в необходимость воплощения в жизнь идеала новой, гражданской конституции для 85 млн [жителей Турции] в новом столетии. Будущие поколения заслуживают того, чтобы ими управляла либеральная конституция", - сказал Эрдоган в обращении к нации после заседания кабинета министров, которое прошло под его председательством.

Отметим, что после переизбрания на новый президентский срок в мае прошлого года Эрдоган назвал принятие новой конституции одной из основных задач его администрации.

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