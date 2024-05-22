https://news.day.az/world/1662052.html Израиль отозвал послов из Норвегии и Ирландии
Израиль отозвал послов из Норвегии и Ирландии
Израиль отозвал своих послов в Норвегии и Ирландии для консультаций.
Как сообщает Day.Az, об этом написал в "Х" министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.
Отметим, что ранее Норвегия объявила о признании Палестины.
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