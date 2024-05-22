Израиль отозвал послов из Норвегии и Ирландии

Израиль отозвал своих послов в Норвегии и Ирландии для консультаций.

Как сообщает Day.Az, об этом написал в "Х" министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

Отметим, что ранее Норвегия объявила о признании Палестины.

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