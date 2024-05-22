Норвегия объявила о признании Палестины

Норвегия официально признает Палестину в качестве государства.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Норвегии.

"Норвежское правительство решило, что Норвегия признает Палестину как государство. В разгар войны, когда десятки тысяч человек убиты и ранены, мы должны сохранить единственную альтернативу, которая предлагает политическое решение как израильтянам, так и палестинцам: два государства, живущие бок о бок в мире и безопасности", - приводятся на сайте слова премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре.

Уточняется, что решение вступает в силу 28 мая.

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