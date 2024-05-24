Компании Румынии и США заключили соглашение о производстве дронов

Представители румынской компании Carfil ("дочка" Romarm) и американского производителя военных и гражданских беспилотников Periscope Aviation подписали стратегическое соглашение о промышленном сотрудничестве. Об этом сообщило Радио Румынии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, документ был подписан на выставке авиационной и оборонной индустрии Black Sea Defense and Aerospace 2024 (BSDA 2024), которая проходит в Бухаресте. "Это первое стратегическое партнерство румынской компании в области военных и гражданских БПЛА", - сказал в ходе церемонии подписания министр экономики и туризма Румынии Раду Опря. Он уточнил, что были заключены два других соглашения о разработке дронов.

"В Румынии уже есть несколько компаний, которые производят беспилотники, и мы хотим собрать их вместе в рабочем формате, чтобы работать очень быстро, развивать от концепции к прототипу и до конечного изделия все темы, которые Минобороны, другие силовые министерства или гражданские министерства будут давать Минэкономики в этом формате", - отметил Опря.

На церемонии отмечалось, что целью соглашения является налаживание серийного выпуска полностью румынского беспилотника в вариантах, предназначенных как для военных, так и гражданских задач.

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