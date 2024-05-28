В Сеуле назвали провокацией неудачный запуск спутника КНДР

Республика Корея считает провокационной попытку запуска разведывательного спутника КНДР 27 мая вне зависимости от ее результатов, поскольку она нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с такой оценкой выступила администрация южнокорейского президента.

Управление национальной безопасности после того, как военные зафиксировали пуск ракеты-носителя в 22:44 по местному времени (16:44 мск), доложило об этом президенту Юн Сок Ёлю. Под председательством директора управления Чан Хо Чжина примерно через час прошло совещание, на котором был заслушан доклад председателя комитета начальников штабов и обсуждались меры по реагированию.

"Участники совещания осуждают и рассматривают очередной запуск "военного разведывательного спутника", несмотря на неоднократные предупреждения с нашей стороны и со стороны международного сообщества, как провокационное поведение, угрожающее миру и безопасности на Корейском полуострове, в Северо-Восточной Азии и на планете, как нарушение резолюций СБ ООН вне зависимости от его успеха", - говорится в сообщении.

Главное государственное управление по аэрокосмической технике КНДР признало, что запуск с космодрома Сохэ разведывательного спутника "Маллигён-1-1" 27 мая закончился неудачей из-за проблем с двигателем на первом этапе полета. Ракета-носитель взорвалась в воздухе. Южнокорейские военные в свою очередь сообщили, что через две минуты после запуска ракета распалась на множество фрагментов над акваторией КНДР в Желтом море.

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