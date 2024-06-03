Два F-35 совершили экстренную посадку в Японии
Два истребителя F-35A Воздушных сил самообороны Японии совершили экстренную посадку в аэропорту префектуры Аомори на острове Хонсю.
Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщило издание Asahi Shimbun.
Самолеты сели поочередно в 8:46 и 8:56 по местному времени (03:46 и 03:56 по бакинскому времени соответственно). На борту каждого из них находилось по одному пилоту. О травмах у них власти не сообщали, отмечает газета. По данным Kyodo, пилоты не пострадали, на истребителях повреждений также не обнаружили.
После случившегося аэропорт Аомори на время закрыл взлетно-посадочную полосу, но затем снял ограничения.
Оба истребителя приписаны к авиабазе Мисава японских ВВС, пишет Kyodo.
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