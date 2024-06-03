Реваншисты начали шествие в Ереване

Реваншистское движение "Тавуш во имя Родины" в понедельник направилось от церкви Сурб Хач в ереванском административном районе Арабкир к зданию следственного комитета (СК) Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, к зданию СК уже стянуты дополнительные силы полиции.

До начала шествия лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян отметил, что у собравшихся есть требования, которые они намерены представить комитету.

Вместе с тем, он добавил, что все решения в Армении принимает один человек и все это знают. Вместе с тем, по мнению архиепископа, чиновники могут не выполнять капризы властей и не принимать незаконные решения.

Как отметил Галстанян, зарубежные послы, скорее всего, все видят, фиксируют, но молчат, исходя из договоренностей с властями Армении.

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