https://news.day.az/world/1666337.html Мощный взрыв прогремел на заправке у Еревана - ФОТО - ВИДЕО
Мощный взрыв прогремел на заправке у Еревана - ФОТО - ВИДЕО
Сильный взрыв прогремел в четверг поздно вечером на газозаправочной станции, расположенной на 2-м километре трассы Ереван-Севан, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Как сообщил в соцсетях пресс-секретарь МВД Нарек Саркисян, в результате взрыва на территории станции вспыхнул пожар. Сейчас туда направляются пожарные бригады.
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