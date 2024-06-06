Мощный взрыв прогремел на заправке у Еревана

Сильный взрыв прогремел в четверг поздно вечером на газозаправочной станции, расположенной на 2-м километре трассы Ереван-Севан, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Как сообщил в соцсетях пресс-секретарь МВД Нарек Саркисян, в результате взрыва на территории станции вспыхнул пожар. Сейчас туда направляются пожарные бригады.

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