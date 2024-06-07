На Западе назвали главную цель китайской лунной программы

Китай развивает лунную программу с целью престижа и конкуренции великих держав. Об этом американскому изданию SpaceNews рассказал директор Центра азиатских исследований Французского института международных отношений Марк Жюльен, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Западный эксперт назвал три главные цели космической программы Китая: национальное социально-экономическое развитие, национальная оборона, а также престиж и конкуренция великих держав. "Китайская программа исследования Луны нацелена в первую очередь на последнее. Исследование космоса, и в частности Луны, является одним из аспектов стратегического соперничества США и Китая", - заявил специалист.

Он напомнил, что между Вашингтоном и Китаем имеется конкуренция в привлечении международных партнеров в собственные лунные программы Artemis и International Lunar Research Station (ILRS) соответственно.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!