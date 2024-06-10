https://news.day.az/world/1667191.html Парламент Армении рассмотрит отставку правительства
Парламент Армении рассмотрит отставку правительства
17 июня Национальное собрание (парламент) Армении проведет внеочередное заседание, на котором рассмотрит отставку правительства.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, c соответствующим распоряжением выступил председатель парламента Ален Симонян, сообщает пресс-служба законодательного органа.
Отмечается, что по инициативе депутатов парламентарии рассмотрят проект послания об отставке правительства и необходимости формирования нового кабмина.
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