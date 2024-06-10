Парламент Армении рассмотрит отставку правительства

17 июня Национальное собрание (парламент) Армении проведет внеочередное заседание, на котором рассмотрит отставку правительства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, c соответствующим распоряжением выступил председатель парламента Ален Симонян, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Отмечается, что по инициативе депутатов парламентарии рассмотрят проект послания об отставке правительства и необходимости формирования нового кабмина.

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