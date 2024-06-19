Израиль атаковал два военных объекта в Сирии

ВС Израиля совершили нападение с использованием беспилотников (БПЛА) на два военных объекта в провинциях Эль-Кунейтра и Дераа на юго-западе Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом агентству SANA сообщил источник в силовых структурах арабской республики.

По сведениям собеседника агентства, нападение было совершено примерно в 07:00 по местному времени. В результате атаки погиб офицер сирийских ВС.

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