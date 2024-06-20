В Финляндии считают необходимой подготовку к угрозе применения военной силы

Финляндия в настоящее время не сталкивается с непосредственной военной угрозой, но должна быть готова к ее нейтрализации. Об этом говорится в докладе по внешней политике и политике безопасности страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Документ составляется один раз в четыре года под руководством президента и главы МИД, публикуется в начале работы нового правительства и определяет цели и приоритеты политики Финляндии на период полномочий кабинета, то есть в данном случае до 2027 года.

В нынешнем докладе отмечается, что угроза для страны вряд ли уменьшится в ближайшем будущем, хотя интенсивность и инструменты, используемые при осуществлении гибридных действий, будут меняться. В настоящее время Финляндия не сталкивается с непосредственной военной угрозой, но она должна быть готова к применению или угрозе применения военной силы против нее, указывается в документе.

Авторы доклада утверждают, что Россия распространила свои гибридные и диверсионные операции на всю Европу. Они также считают, что гибридная деятельность по влиянию, направленная против Финляндии и, в частности, якобы осуществляемая Россией, значительно активизировалась.

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