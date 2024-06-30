У демократов нет замены для Байдена на предстоящих выборах

Демократическая партия не знает, кем заменить президента США Джо Байдена на предстоящих выборах, демократы могут оказаться в еще более затруднительном положении. Об этом сообщил журнал Time, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что даже если Байден сам выйдет из президентской гонки, то партия окажется в "еще более затруднительном положении" из-за спешки в выборе нового кандидата. При этом указывается, что "явного фаворита" также нет. Все другие претенденты, среди которых вице-президент США Камала Харрис и губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом, уступают экс-президенту Дональду Трампу.

Журнал также подчеркнул, что после провального выступления Байдена на дебатах даже его ближайшие союзники в частном порядке признали это катастрофой.

В Атланте (штат Джорджия) в четверг прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами. Кроме того, теледебаты впервые проводились в июне, за четыре месяца до ноябрьских выборов главы государства. Байдену и Трампу было запрещено иметь при себе тезисы выступлений. Микрофоны политиков были отключены, пока их не просили начать говорить. Телекомпания CNN уже заявила, что выступление Байдена породило панику в рядах Демократической партии, а телеканал NBC оценил его как "коллективное самоубийство" демократов. Журнал Newsweek присудил победу Трампу. Харрис признала, что Байден слабо начал свое выступление на дебатах. Редколлегия газеты The New York Times призвала Байдена отказаться от дальнейшего участия в предвыборной гонке и уступить место более "энергичному" кандидату от демократов.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии.