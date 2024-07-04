Заседание Совета глав правительств стран ШОС пройдет в Пакистане

Заседание Совета глав правительств стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в октябре в Исламабаде (Пакистан)

Об этом, как сообщает в четверг Day.Az, говорится в публикации премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в соцсети Х.

"Пакистан с нетерпением ждет встречи с членами семьи ШОС на заседании Совета глав правительств ШОС в Исламабаде в октябре этого года", - говорится в публикации.

Отметим, что 4 июля 2024 года во Дворце Независимости города Астана под председательством Казахстана проходит Саммит ШОС.

В мероприятии принимают участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также Генеральный секретарь ШОС и Исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС.

В саммите также участвуют Генеральный секретарь ООН и руководители таких международных организаций, как СНГ, ОЭС, СВМДА, ОДКБ, ЕЭК и ИОПБ.

Саммит ШОС впервые проходит в формате заседания Совета глав государств-членов ШОС и встречи "ШОС плюс".

Напомним, что Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. Первоначально в организацию входили шесть стран - Россия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году полноправными членами организации стали Индия и Пакистан, а в 2023 году - Иран. На сегодняшнем саммите Беларусь была официально принята в полноправные члены ШОС.

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