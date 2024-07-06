В США дали оценку новому генсеку НАТО

Экс-премьер Нидерландов Марк Рютте, который осенью займет пост генерального секретаря НАТО, способен справиться с вызовами, которые стоят перед военным блоком. Как передает Day.Az, об этом заявил адмирал ВМС США в отставке, бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис, передает Bloomberg.

"Рютте - неприхотливый политик. (...) Он высокоорганизован, ориентирован на данные, любим своими избирателями и всегда хочет контролировать события. Все это хорошие признаки его способности справиться с самыми значительными вызовами, стоящими перед НАТО", - рассказал экс-главком альянса.

Ставридис также напомнил, что знаком с Рютте с 2010 года. По его словам, политик зарекомендовал себя как ответственного лидера, который привержен членству в Североатлантическом альянсе.

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