https://news.day.az/world/1672978.html США перенесли военные учения с Грузией Noble Partner
США перенесли военные учения с Грузией Noble Partner
США откладывают совместные военные учения с Грузией на неопределенный срок в связи с пересмотром двусторонних отношений. Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте Пентагона.
Согласно заявлению, такое решение было принято в рамках инициированного США всеобъемлющего пересмотра двусторонних американо-грузинских отношений. Учения Noble Partner должны были состояться в период с 25 июля по 6 августа.
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