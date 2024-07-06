США перенесли военные учения с Грузией Noble Partner

США откладывают совместные военные учения с Грузией на неопределенный срок в связи с пересмотром двусторонних отношений. Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте Пентагона.

Согласно заявлению, такое решение было принято в рамках инициированного США всеобъемлющего пересмотра двусторонних американо-грузинских отношений. Учения Noble Partner должны были состояться в период с 25 июля по 6 августа.

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