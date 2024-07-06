Байден на саммите НАТО встретится с Зеленским

Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля собирается встретиться с Владимиром Зеленским, срок президентских полномочий которого закончился еще 20 мая.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил на специальном онлайн-брифинге, посвященном предстоящему саммиту, представитель администрации США высокого ранга.

По его словам, встреча будет коллективная, на ней также будут присутствовать лидеры других стран, подписавших двусторонние соглашения с Киевом.

"На полях саммита президент Байден проведет мероприятие с президентом Зеленским и примерно 20 нашими союзниками и партнерами, которые подписали двусторонние соглашения по безопасности с Украиной", - заявил американский чиновник.

Наряду с этим он сообщил, что правительство США собирается объявить о новых мерах укрепления противовоздушной обороны Украины на грядущем саммите НАТО.

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