Китай готов работать над устранением дефицита международной безопасности
Китай готов работать со всеми миролюбивыми странами для продвижения решения проблем глобальной безопасности и устранения дефицита международной безопасности. Об этом рассказал заместитель председателя КНР Хань Чжэн, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Он выступил с речью на открытии 12-го Глобального форума мира в Пекине (World Peace Forum).
По словам китайского представителя, продвижение всеобщей безопасности и внимательное отношение к обоснованной озабоченности всех стран в сфере безопасности остаются важными принципами эффективного обеспечения мира.
"Перед лицом сложных угроз международной безопасности Китай выступает за концепцию общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности", - отметил Хань Чжэн.
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