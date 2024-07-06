В США сообщили о хаосе в Демократической партии
В Демократической партии царит хаос после провального выступления президента США Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом. Как передает Day.Az, об этом рассказал американский предприниматель и миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X.
"Демократическая партия переживает хаос, потому что она скрыла правду о состоянии президента и сфальсифицировала результаты первичных выборов [праймериз] в его пользу, чтобы предотвратить появление альтернативного кандидата", - посетовал Сакс.
При этом сам Джо Байден назвал свое выступление на дебатах плохи эпизодом, а не отражением своего общего состояния. Напомним, выборы главы США пройдут 5 ноября.
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