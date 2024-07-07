https://news.day.az/world/1673160.html НАТО и Южная Корея обсудят сотрудничество по вопросам Украины
НАТО и Южная Корея обсудят сотрудничество по вопросам Украины
НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне обсудит с Южной Кореей пути налаживания практического сотрудничества по вопросам Украины, кибербезопасности и новым технологиям.
Как передает Day.Az, об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг.
Он отметил, что уже третий год подряд приглашает лидеров Южной Кореи, Японии, Австралии и Новой Зеландии на саммит НАТО, что бы расширить партнерство Альянса в сфере безопасности со странами Индо-Тихоокеанского региона. Генсек подчеркнул важность этого сотрудничества.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре