НАТО и Южная Корея обсудят сотрудничество по вопросам Украины

НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне обсудит с Южной Кореей пути налаживания практического сотрудничества по вопросам Украины, кибербезопасности и новым технологиям.

Как передает Day.Az, об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг.

Он отметил, что уже третий год подряд приглашает лидеров Южной Кореи, Японии, Австралии и Новой Зеландии на саммит НАТО, что бы расширить партнерство Альянса в сфере безопасности со странами Индо-Тихоокеанского региона. Генсек подчеркнул важность этого сотрудничества.

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