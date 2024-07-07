Иран экспортирует сырую нефть в 17 стран

Министр нефти Ирана Джавад Оджи заявил, что страна в настоящее время экспортирует сырую нефть в 17 стран, включая некоторые европейские.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Иран, по словам Оджи, не столкнется с проблемами при экспорте нефти, независимо от того, кто придет к власти в США. Он также отметил, что за последние три года в нефтяную промышленность были сделаны значительные инвестиции.

Иран добывал 2,2 миллиона баррелей нефти в день в начале правления Ибрахима Раиси (август 2021 года), но текущий показатель составляет около 3,570 миллиона баррелей в сутки, что демонстрирует значительный рост, подчеркнул Оджи.

Оджи также сообщил, что экспорт иранской нефти вырос с 182 миллионов баррелей в 2019 году до 565 миллионов баррелей в прошлом году. Кроме того, стоимость экспорта нефтегазовых конденсатов и других нефтепродуктов увеличилась с 10,8 миллиарда долларов в 2019 году до 36 миллиардов долларов в прошлом году, зафиксировав рост в 3,5 раза.

Иран стал четвертым по величине экспортером нефти в ОПЕК благодаря резкому росту добычи и продаж нефти. Экспорт нефти и газового конденсата Ирана достиг самого высокого уровня с 2018 года, когда США вышли из ядерной сделки с Ираном и ввели жесткие экономические санкции.

Согласно отчету Vortexa, экспорт нефти и газового конденсата из Ирана в настоящее время составляет 9% от общего объема экспорта сырой нефти и газового конденсата ОПЕК. Иран экспортировал 1,56 миллиона баррелей нефти в день с января по май этого года, что на 250 000 баррелей в сутки больше, чем Кувейт и Нигерия, что позволило Ирану занять четвертое место среди крупнейших экспортеров сырой нефти в ОПЕК.

Несмотря на западные санкции, Ирану удалось увеличить экспорт сырой нефти и газа до 1,7 млн баррелей в сутки в мае, что является самым высоким показателем за последние пять лет. В отчете указываются основные факторы, способствующие росту экспорта иранской нефти: увеличение спроса на нефть в Китае и расширение иранского флота нефтяных танкеров.

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