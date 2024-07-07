https://news.day.az/world/1673201.html В Ереване на гидроэлектростанции произошел пожар
В Ереване на гидроэлектростанции произошел пожар
В столице Армении Ереване произошел пожар на гидроэлектростанции.
Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Министерства внутренних дел страны Нарека Саргсяна.
К тушению пожара привлечены 7 бригад службы спасения МВД. Было отмечено, что в настоящее время пожар потушен, ведутся восстановительные работы.
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