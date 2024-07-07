В Ереване на гидроэлектростанции произошел пожар

В столице Армении Ереване произошел пожар на гидроэлектростанции.

Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Министерства внутренних дел страны Нарека Саргсяна.

К тушению пожара привлечены 7 бригад службы спасения МВД. Было отмечено, что в настоящее время пожар потушен, ведутся восстановительные работы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!