Пентагон анонсировал решение о будущем новой баллистической ракеты

Министерство обороны США 9 июля озвучит решение о будущем программы разработки новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Пентагон.

"Министерство объявит о своем решении относительно будущего программы Sentinel", - отметили в ведомстве.

В Пентагоне уточнили, что после завершения процесса оценки будут выполнены "обязательства перед конгрессом". Представитель министерства уточнил, что в настоящее время в ведомстве не готовы сообщить подробности о предстоящем решении.

До этого стало известно, что стоимость проекта МБР Sentinel выросла на 81% по сравнению с первоначальными расчетами. Полгода назад стоимость программы Sentinel увеличилась на 37%. Тогда же прогнозировалось, что ракета поступит на вооружение примерно в 2032 году.

В мае заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант допустил возможность отказа от программы МБР Sentinel.

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