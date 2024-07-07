В США считают, что команда Байдена не сдержала кризис после провала на дебатах

Помощники президента США Джо Байдена не смогли сдержать развитие политического кризиса после его провального выступления на теледебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Как передает Day.Az, об этом пишут авторы газеты The Washington Post (WP).

Авторы материала отмечают, что к середине недели последовавшей за дебатами кризис приобрел эффект "снежного кома".

Кроме того, президент США дал интервью телеканалу ABC. Оно лишь усилило опасения относительно способностей Байдена и перспектив его участия в президентской гонке. В американском издании Wall Street Journal отметили, что американский лидер "отрицает реальность".

До этого экс-советник Байдена Иезекииль Эмануэль озвучил главную проблему президента США. По его словам, главным фактором является не возраст политика, а способность функционировать в роли главы государства.

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