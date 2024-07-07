https://news.day.az/world/1673215.html Вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2 км
Вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2 км
Вулканологи РФ зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область России) пепловый выброс высотой 2 км.
Как передает Day.Az, об этом сообщается в Telegram-канале института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Эксплозии подняли пепел вулкана Эбеко на 2 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 5 км на cевер от вулкана", - говорится в посте.
Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана - 1 156 м. Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации, что означает повышенную активность вулкана.
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