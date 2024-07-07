В НАТО беспокоятся, что Байден может проиграть выборы в США

Союзники США по НАТО опасаются, что американский президент Джо Байден не в состоянии одержать победу на предстоящих президентских выборах в стране. Как передает Day.Az, об этом пишет Politico со ссылкой на чиновников, связанных с альянсом.

По данным издания, дипломаты и мировые лидеры в преддверии саммита НАТО в частном порядке выражают серьезную озабоченность возрастом, здоровьем Байдена и его способностью победить на выборах.

Первые предвыборные теледебаты между Байденом и Трампом прошли вечером 27 июня в студии CNN в Атланте. Многие сочли выступление Байдена провалом. В частности, редакционный совет крупнейшего американского издания New York Times призвал Байдена выйти из предвыборной гонки.

До этого бывший советник Байдена, проректор Университета Пенсильвании Иезекииль Эмануэль заявил, что проблема президента США - не возраст, а способность функционировать в роли главы государства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!