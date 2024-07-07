Филиппины заявили о прибытии китайского «корабля-монстра»

Корабль береговой охраны Китая встал на якорь в Южно-Китайском море, в исключительной экономической зоне Филиппин. Как передает Day.Az, об этом сообщил представитель береговой охраны Филиппин (PCG) Джей Тарриэла в соцсети X.

"Это попытка запугивания со стороны береговой охраны Китая. Мы не дадим себя запугать "кораблем-монстром", - обратил внимание он.

Сначала корабль следовал к отмели Аюнгин, а затем добрался до рифа Панганибан. После чего плавсредство стало двигаться в сторону отмели Эскода.

В начале июня президент США Джо Байден не исключил, что солдаты Штатов вмешаются в возможный конфликт материкового Китая и Тайваня. В то же время глава Белого дома ушел от ответа на вопрос, будет ли Пентагон применять вооружение на своих базах на Японии и Филиппинах для нанесения ударов по китайской армии.

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