Новый министр иностранных дел Великобритании посетил Германию

Новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми свой первый зарубежный визит совершил в Германию, сообщил Дэвид Ламми, передает Day.Az.

"Пришло время восстановить наши отношения с европейскими союзниками. Именно поэтому я впервые приезжаю в Германию в качестве министра иностранных дел", - сказал он.

Он добавил, что намерен вместе с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок противостоять общим угрозам и поддержать Украину.

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