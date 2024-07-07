https://news.day.az/world/1673222.html Новый министр иностранных дел Великобритании посетил Германию
Новый министр иностранных дел Великобритании посетил Германию
Новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми свой первый зарубежный визит совершил в Германию, сообщил Дэвид Ламми, передает Day.Az.
"Пришло время восстановить наши отношения с европейскими союзниками. Именно поэтому я впервые приезжаю в Германию в качестве министра иностранных дел", - сказал он.
Он добавил, что намерен вместе с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок противостоять общим угрозам и поддержать Украину.
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